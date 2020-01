4 solutions gratuites pour remplacer Daemon Tools

Daemon Tools reste l’outil le plus connu pour la création et l’utilisation de disques virtuels. L’utilitaire permet de s’affranchir des supports physiques en émulant CD et DVD sous forme de fichiers images qui apparaissent comme des unités de disques virtuels sur le Bureau de l’ordinateur.

Autrement dit, si vous avez des fichiers ISO, VHD, FLAC, ou n’importe quel type de fichier d’image disque, vous pouvez les utiliser sur votre PC sans avoir à les graver en utilisant un lecteur de disque physique.

Cependant la version complète de Daemon Tools n’est pas gratuite, ce qui n’est pas idéal si la seule fonctionnalité que vous voulez utiliser est la possibilité de monter des images disques.

De plus, le programme d’installation de Daemon Tools essaie d’installer des logiciels tiers supplémentaires sur votre PC, ce qui est pour moi éliminatoire, étant donné que ces derniers sont plus que douteux.

Pour ces raisons, il convient de rechercher de bonnes alternatives gratuites à Daemon Tools, qui vous permettront de monter des disques virtuels à votre convenance sans payer un centime et sans aucun risque pour la sécurité du PC.

Windows 10

Avant d’installer un logiciel tiers, il est toujours utile de vérifier si Windows intègre déjà une fonctionnalité pour monter des images disques. Et bonne nouvelle, c’est le cas ! Cette possibilité est intégrée à Windows 10 et avant lui aux diverses versions de Windows 8.

Il suffit d’aller sur le fichier image que vous voulez monter comme lecteur virtuel dans l’Explorateur Windows, de faire un clic droit dessus, puis de cliquer sur la commande Monter qui s’affiche en haut du menu contextuel. Vous pouvez le faire avec des fichiers ISO et VHD.

Et c’est à peu près tout ! Un lecteur virtuel sera créé dans l’Explorateur Windows dans le panneau de gauche et dans Ce PC. Pour visualiser les fichiers qu’il contient, il suffit de double-cliquer dessus. Pour fermer le lecteur, il suffit de faire un clic droit sur son icône et de cliquer sur la commande Éjecter.

WinCDEmu

La meilleure alternative à Daemon Tools est un utilitaire Open source. C’est pour cette raison que WinCDEmu est mon premier choix.

WinCDEmu permet de monter en un clic des fichiers images ISO, NRG, IMG, CUE, et plusieurs autres formats de fichiers, et d’utiliser un nombre illimité de disques virtuels simultanément.

Quelques options permettent de limiter les droits des utilisateurs qui sont autorisés à monter des images disques, de conserver les lecteurs virtuels après le redémarrage du PC, de choisir le type de lecteur virtuel : CD, DVD, Blu-Ray ou un disque de données

ImgDrive

C’est l’outil tiers le plus simple de cette liste, ImgDrive vous permet de monter les formats ISO, CUE, NRG et quelques autres, ainsi que de monter divers formats audio sous forme de CD audio. Vous pouvez aussi monter des dossiers comme des DVD ou des disques Blu-ray.

ImgDrive vous permet de faire fonctionner jusqu’à sept lecteurs virtuels simultanément et il est également capable de gérer des images disques multisessions. Il est aussi totalement gratuit, sans affichage publicitaire et offre une version portable pour que vous puissiez le démarrer directement à partir d’une clé USB.

CloneDrive virtuel

L’outil propose des fonctionnalités plus riches que celles intégrées à Windows 10. Virtual CloneDrive vous permet de monter des formats d’images disques tels que des fichiers ISO, IMG, DVD, BIN… comme lecteurs virtuels (jusqu’à 15 à la fois).

Un historique des images disques qui ont été montées est conservé ce qui permet de les réutiliser plus facilement et rapidement.

Virtual CloneDrive est un utilitaire gratuit sans aucune publicité et sans installation d’outils tiers parasites.

Conclusion

Pour conclure, tous ces utilitaires sont très simples d’utilisation. On accède à leurs fonctionnalités depuis le menu contextuel de Windows afin de monter des images disques.

Ils rendent le problématique Daemon Tools parfaitement inutile.