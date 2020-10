Obtenir gratuitement des informations sur les entreprises

Le plus souvent pour obtenir des informations juridiques ou économiques sur les entreprises il faut passer à la caisse. C’est le cas avec des sites bien connus comme Infogreffe et Societe.com qui prennent les consommateurs pour des vaches à lait.

Pourtant ces informations sont publiques et aucune somme d’argent ne devrait être perçue pour accéder à ces données.

Cela concerne, quand elles sont publiées par les entreprises différentes informations :

Dénomination sociale

Statuts

Résultats

Procès-verbaux des assemblées générales

Comptes sociaux

Dirigeants

Actionnaires

…

Avec les sites Web Pappers et Societe Ninja, on dispose de deux moteurs de recherches pour obtenir sans bourse déliée de nombreuses données sur les sociétés déclarées en France au registre du commerce et des sociétés.

Les deux sites intégralement gratuits fonctionnent selon le même modèle. Il suffit d’interroger leurs bases de données à partir de leur moteur de recherche respectif proposé en version simple ou en version avancée.

Ces données sont accessibles, car elles sont déposées auprès des greffes des tribunaux de commerce et qu’elles sont exploitables grâce à la nouvelle réglementation Open Data de l’administration.

Ces informations sont mises à jour en temps réel. Des millions d’entreprises sont répertoriées sur ces deux sites.

Si vous voulez récupérer votre KBIS totalement gratuitement, le site MonIdenum créé par le Conseil National des Greffiers et Infogreffe le permet aisément.

Il n’est possible d’accéder gratuitement qu’aux kbis des entreprise que l’on dirige.