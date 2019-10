7 disques antivirus amorçables gratuits pour nettoyer les logiciels malveillants sur votre PC

Votre programme antivirus ou anti-malwares protège votre ordinateur contre les menaces qui sont de plus en plus dangereuses. Du moins, c’est le cas la plupart du temps. Les logiciels de sécurité sont plus que jamais performants, mais certains logiciels malveillants se faufilent encore à travers les mailles du filet. Sans oublier le principal fléau que représente l’être humain qui est le vecteur de la quasi-totalité des virus. Là où il y a un humain, il y a de la sottise et un risque pour la sécurité que les logiciels malveillants savent parfaitement exploiter.

Lorsque cela se produit, quand votre ordinateur est vérolé jusqu’à la moelle, vous pouvez utiliser un disque antivirus amorçable pour essayer de le remettre d’aplomb, car dans ce cas de figure, il ne fonctionne pratiquement plus. Un disque antivirus amorçable est un environnement de suppression de logiciels malveillants (virus, malwares…) qui fonctionne comme un Linux Live CD ou depuis une clé USB. Le principe consiste à booter depuis ce support de secours afin de supprimer les scories présentent sur les disques de votre ordinateur.

Voici sept disques antivirus amorçables gratuits que vous devriez avoir sous le coude, à utiliser en cas de problème insurmontable.

Kaspersky Rescue Disk

Le disque de récupération Kaspersky Rescue Disk est l’un des meilleurs disques antivirus amorçables, vous permettant d’analyser facilement une machine infectée. L’analyseur Kaspersky Rescue Disk dispose d’une gamme raisonnable d’options d’analyse antivirus, notamment l’analyse de dossiers individuels, les objets de démarrage, le disque système… Vous pouvez également analyser les secteurs d’amorçage de votre système, ce qui est une option intéressante pour détecter les logiciels malveillants qui se lancent avant Windows. L’interface utilisateur de Kaspersky Rescue Disk est graphique ou en mode texte.

Bitdefender Rescue CD

Bitdefender Rescue CD est un outil assez similaire à celui de Kaspersky. L’interface utilisateur est simple à utiliser et plusieurs options d’analyse antivirus sont conçues pour vous aider à comprendre ce qui ne va pas avec votre système. Le principal inconvénient de Bitdefender Rescue CD est qu’il n’est plus mis à jour ; par conséquent, les signatures de virus sont périmées. Mais, c’est quand même un disque de secours qui peut être utile.

Avira Rescue System

Avira Rescue System est un disque de nettoyage antivirus amorçable basé sur Ubuntu. Le disque Avira Rescue Disc est l’un des meilleurs environnements antivirus amorçables pour les débutants, car il comprend un guide pratique pour vous guider dans l’analyse de vos lecteurs. Avira offre très peu d’options de configuration. Cela peut convenir à un néophyte, car il y a moins de risques de désactiver une partie de l’analyse et de laisser échapper un fichier malveillant. Comme Avira est un disque de secours basé sur Ubuntu, il fonctionne également aussi bien avec les systèmes basés sur Linux que sur Windows.

Trend Micro Rescue Disk

C’est la solution la plus légère de cette liste, mais Trend Micro Rescue Disk est tout à fait à même de vous aider à reprendre le contrôle d’un ordinateur vérolé. Compte tenu de sa taille (environ 120 Mo au moment de la rédaction de ce billet), Trend Micro Rescue Disk ne possède aucune interface utilisateur graphique. Dans la pratique, les menus en mode texte sont quand même assez simples à manipuler.

Dr.Web Live Disk

Dr.Web Live Disk offre un large éventail d’options d’analyse antivirus dans un environnement antivirus amorçable. En comparaison des autres outils, sa gamme d’options de configuration de Dr.Web est assez étendue. Par exemple, vous pouvez indiquer les types et tailles de fichiers à inclure et à exclure dans l’analyse. Vous pouvez définir des actions individuelles pour des types spécifiques de logiciels malveillants, tels qu’un bootkit, un dialer, un logiciel publicitaire, etc. Vous pouvez aussi limiter le temps que l’analyse antivirus passe sur des fichiers individuels, ce qui est pratique si vous avez des fichiers multimédias volumineux. Outre les PC sous Windows, vous pouvez aussi utiliser Dr.Web Live Disk pour désinfecter un ordinateur sous Linux.

AVG Rescue

Le disque de secours AVG Rescue possède une interface texte très simple, mais il permet une analyse personnalisable. Par exemple, vous pouvez monter un volume Windows spécifique et analyser uniquement ce volume, ou analyser des fichiers spécifiques sur ce volume. Vous pouvez également analyser les éléments de démarrage de Windows ou même simplement le Registre Windows pour rechercher des traces de logiciels malveillants spécifiques. En outre, AVG Rescue est livré avec quelques outils de diagnostic et d’analyse pour vous aider à résoudre des problèmes de disque.

ESET SysRescue Live

ESET SysRescue Live, un disque antivirus destiné aux utilisateurs avancés qui propose de nombreuses fonctionnalités. ESET SysRescue Live est livré avec un système antivirus complet. Vous pouvez analyser des archives, des dossiers de courrier électronique, des liens symboliques, des secteurs d’amorçage, etc. ou utiliser les profils d’analyse ESET. Le disque ESET SysRescue Live comprend en outre un outil d’analyse de disque pour vérifier les défauts et autres défaillances, ainsi qu’un outil de test de mémoire pour vérifier l’intégrité de la RAM de l’ordinateur.

Quel est le meilleur disque antivirus amorçable gratuit ?

Pour moi, le meilleur disque antivirus amorçable gratuit est le disque Kaspersky Rescue Disk suivi de près par le disque Dr.Web Live Disk.

Kaspersky Rescue Disk est assez lourd à télécharger, mais il est très efficace, mis à jour régulièrement et soutenu par l’entreprise Kaspersky qui est une référence dans le domaine de la sécurité.

Mais il n’a pas les mêmes fonctionnalités avancées que le Dr.Web Live Disk. Bien que ce dernier ne puisse pas vraiment concurrencer Kaspersky en termes d’analyse, les options disponibles dans le Dr.Web Live Disk en font un outil complet et pratique.

En ce qui concerne les autres outils, tous sont performants et nettoieront votre ordinateur infecté. Selon la gravité du virus et/ou du malware, vous pouvez télécharger deux disques antivirus amorçables et les exécuter l’un après l’autre pour vous assurer que rien ne passe à travers le filet.